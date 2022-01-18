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Yeni taşındığı evdeki gizli geçiti fark eden adam gözlerine inanamadı!

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Giriş: 18.01.2022 12:37
Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı genç adamı adeta şoke etti. İngiltere'de evini değiştirmeye karar veren genç adamın yeni evinde keşfettiği kapının ardından öyle şeyler çıktı ki... Hayatının sürprizi ile karşılaşan genç adamın o anları görenleri de şaşkına çevirdi.
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