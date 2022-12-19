Yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji'den uyarılar var. Marmara'da kuvvetli fırtına ve birçok bölgede kar bekleniyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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