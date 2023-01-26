26 Ocak 2023, Perşembe
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Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa
Osmaniye'de meraklılarınca özel yemlerle beslenerek günün belli saatlerinde uçurulan posta güvercinleri, bu yıl Avrupa'dan Asya'ya gerçekleştirilecek yarışlar için hazırlanıyor. Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, "İstanbul'dan cumartesi sabah bıraktığımız posta güvercinimiz, pazar sabahı Osmaniye'de evinde olmuştu. Bu yılki hedefimiz Bulgaristan. Yani Avrupa'dan Asya kıtasına posta güvercini uçuracağız." dedi.