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Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa

AA
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Giriş: 26.01.2023 16:58
Osmaniye'de meraklılarınca özel yemlerle beslenerek günün belli saatlerinde uçurulan posta güvercinleri, bu yıl Avrupa'dan Asya'ya gerçekleştirilecek yarışlar için hazırlanıyor. Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, "İstanbul'dan cumartesi sabah bıraktığımız posta güvercinimiz, pazar sabahı Osmaniye'de evinde olmuştu. Bu yılki hedefimiz Bulgaristan. Yani Avrupa'dan Asya kıtasına posta güvercini uçuracağız." dedi.
Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa
Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa
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