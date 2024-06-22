22 Haziran 2024, Cumartesi
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Yeni normal çöl sıcakları mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu yine ülke genelinde çok sıcak geçecek. Çöl sıcakları mı geliyor? Gölgede 40 derece sıcaklıkları mı göreceğiz? İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.