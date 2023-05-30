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Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Kabine nasıl şekillenecek?

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 08:45
Seçimler bitti. Başkan Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ise birinci parti olarak çıktı seçimden. Şimdi sıra Başkan Erdoğan ve vekillerin yemin töreni ile açıklanacak olan Kabine'de. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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