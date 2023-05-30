Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Kabine nasıl şekillenecek?

Seçimler bitti. Başkan Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ise birinci parti olarak çıktı seçimden. Şimdi sıra Başkan Erdoğan ve vekillerin yemin töreni ile açıklanacak olan Kabine'de. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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