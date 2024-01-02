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Yeni haftada yağışlar etkili olacak

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Giriş: 02.01.2024 09:31
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan güneşli ve açık hava yeni yılın ilk günlerinde yerini yağışa bırakıyor. Batı bölgelerde başlayacak yağışlar, hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise yine mevsim normalleri üzerinde olacak.
Yeni haftada yağışlar etkili olacak
Yeni haftada yağışlar etkili olacak
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