Yeni haftada havalar ısınacak! İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? |Video

İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Yeni haftada iç ve batı bölgesinde yağış gözükmüyor. Havaların da ısınması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri A Haber ekranlarında...