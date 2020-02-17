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17.02.2020

Yeni haftada havalar ısınacak! İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? |Video

İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Yeni haftada iç ve batı bölgesinde yağış gözükmüyor. Havaların da ısınması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri A Haber ekranlarında...

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