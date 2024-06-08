08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Yeni haftada hava nasıl olacak? Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2024 14:24
Yaz mevsimi tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasıyla başladı. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereci aştı. Ancak diğer yandan Ankara başta olmak üzere birçok ilde de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Merak edilenleri A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek
"D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek"
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Dolandırıcılardan jigolo vurgunu
Dolandırıcılardan jigolo vurgunu
Araç içinde bırakılan eşyaya dikkat!
Araç içinde bırakılan eşyaya dikkat!
Tarihin tabiatla iç içe olduğu ilçe
Tarihin tabiatla iç içe olduğu ilçe
Üsküdar’da vapurdan denize düşen kişi kurtarıldı
Üsküdar'da vapurdan denize düşen kişi kurtarıldı
Biri ‘koşarak’, diğeri ‘koşamayarak’ yetişemedi
Biri ‘koşarak', diğeri ‘koşamayarak' yetişemedi
Karabük’te otomobili alev topuna döndü
Karabük'te otomobili alev topuna döndü
Konya’ya çevre dostu yatırımlar!
Konya’ya çevre dostu yatırımlar!
300 bin liralık bilezikleri bir anda alıp kaçtı
300 bin liralık bilezikleri bir anda alıp kaçtı
Adım Adım İstanbul’da yeni durak Fatih!
Adım Adım İstanbul’da yeni durak Fatih!
Daha Fazla Video Göster