08 Haziran 2024, Cumartesi
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Yeni haftada hava nasıl olacak? Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?
Yaz mevsimi tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasıyla başladı. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereci aştı. Ancak diğer yandan Ankara başta olmak üzere birçok ilde de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Merak edilenleri A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı.