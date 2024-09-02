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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 15:12
Yeni haftada hava nasıl olacak? Kavurucu sıcakların ardından yurdun 5 bölgesinde yağış bekleniyor 20 il için de sarı kodlu uyarı mevcut. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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