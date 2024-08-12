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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 14:57
Yurdun hangi bölgelerinde sıcaklıklar artacak? Hangi bölgelerde sıcaklıklar artacak? Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber'de değerlendirdi.
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