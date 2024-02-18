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Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Giriş: 18.02.2024 16:07
Ocak ayında 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı. yeni haftada hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
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