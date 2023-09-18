Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

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