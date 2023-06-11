Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada yağış etkili olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN