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Yeni haftada hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 14:52
Yeni haftada yağış etkili olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden detayları aktardı.
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