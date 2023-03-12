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Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Giriş: 12.03.2023 15:06
Sıcaklıkların birden düştüğü bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların merak ettiği yeni haftada hava nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu.
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
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