Sıcaklıkların birden düştüğü bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların merak ettiği yeni haftada hava nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu.