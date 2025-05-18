Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? A Haber uzmanına sordu

Yurdun kuzeyinde gök gürültü sağanak yağışlar etkili. Batı Akdeniz’de ise fırtına tehlikesi var. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Hüseyin Kasap’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Abdullah Macit verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre önümüzdeki haftada hava sıcaklıkları artıyor.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit'in A Haber'de yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre pazartesi günü yurdun sadece kuzeydoğu kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar var. Salı günü ise yağışlı olan Karadeniz'in iç kesimleriyle Batı Karadeniz kıyılarında devam ettikten sonra çarşamba günü sadece Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yağışlar bekleniyor.

SICAKLIK NORMALDEN 6 DERECE FAZLA OLACAK

Yurdun batı kesimlerinde artık yağış beklemiyoruz önümüzdeki hafta boyunca. Hava sıcaklığı mevsim normallerine civarındaydı. Artıyor, özellikle perşembeden itibaren de mevsim normallerinin dört ila altı derece üzerine çıkmasını bekliyoruz.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Buna bağlı olarak üç büyük ilin hava durumunu da vermek istiyorum. Ankara'da yağış beklenmiyor önümüzdeki hafta boyunca. Hava sıcaklığı 23-24 derece civarında olacak.

İstanbul'da da önemli bir yağış yok. Hava sıcaklığı artıyor. İstanbul'da çarşamba günü 24 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz.

İzmir'de hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı pazartesi 26 dereceyken, çarşamba günü 29 dereceye çıkıyor.

AZ BULUTLU VE AÇIK HAVA

Dolayısıyla önümüzdeki hafta boyunca yurdun iç ve batı kesimlerinde az bulutlu ve açık hava var. Hava sıcaklığı da perşembeden itibaren mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak diyebiliriz.