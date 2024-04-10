10 Nisan 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yeni evlerinde geçirdikleri ilk bayram! A Haber depremzede ailenin evine konuk oldu
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’te bayram heyecanı yaşanıyor. A Haber ekibi Gaziantep'te depremzede Parlak ailesi evine konuk oldu. İşte tüm detaylar…
Türkiye'yi derinden sarsan ve 53 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depreminden etkilenen Gaziantep'te bayram hem buruk bir sevinçle geçiyor. Yeni evlerinde ilk bayramını geçiren Parlak ailesi A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e özel açıklamalarda bulundu. Parlak ailesi deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.