Yeni evlerinde geçirdikleri ilk bayram! A Haber depremzede ailenin evine konuk oldu

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’te bayram heyecanı yaşanıyor. A Haber ekibi Gaziantep'te depremzede Parlak ailesi evine konuk oldu. İşte tüm detaylar…

Türkiye'yi derinden sarsan ve 53 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depreminden etkilenen Gaziantep'te bayram hem buruk bir sevinçle geçiyor. Yeni evlerinde ilk bayramını geçiren Parlak ailesi A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e özel açıklamalarda bulundu. Parlak ailesi deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.