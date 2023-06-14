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Yeni dönemin ikinci Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı ele alınacak

A Haber
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Giriş: 14.06.2023 08:36
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Enflasyonla mücadele, asgari ücrete yapılacak zam gibi ekonominin sıcak başlıkları masada olacak. Ayrıntıları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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