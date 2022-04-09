10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı 'Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?'

Yeni doğan keçi bakın nasıl dünyaya geldi! Gören şaştı kaldı 'Çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur?'

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2022 23:20
Elazığ’da hayvancılık yapan Sadi Ateş’in beslediği keçinin yavrusunu görenler hayrete düştü. Ateş, yavruyu görünce yaşadığı şoku, “İlk başta gördüğümüz zaman çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur yoksa keçi yavrusu mudur diye çok şaşırdık.” sözleriyle anlattı. O keçi doğduktan 3 saat sonra öldü... İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu keçiyi gören gözlerine inanamadı
Bu keçiyi gören gözlerine inanamadı
Baba-oğul facianın kıyısından döndü
Baba-oğul facianın kıyısından döndü
Savaş alanını aratmayan görüntü
Savaş alanını aratmayan görüntü
Pütürge’deki depremin şiddeti böyle görüntülendi
Pütürge'deki depremin şiddeti böyle görüntülendi
Müteahhidin skandalı şaşkına çevirdi
Müteahhidin skandalı şaşkına çevirdi
Malatya’da Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Askeri araç kaza yaptı: Yaralılar var
Askeri araç kaza yaptı: Yaralılar var
Dağ yerinden kaydı! Gören şaştı kaldı
Dağ yerinden kaydı! Gören şaştı kaldı
Edirne-Meriç yolu çöplüğe döndü!
Edirne-Meriç yolu çöplüğe döndü!
Rıza Kayaalp ödülünü bağışladı
Rıza Kayaalp ödülünü bağışladı
Genç kızı öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada
Genç kızı öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada
İşyerinde tamir edilen telefon bomba gibi patladı
İşyerinde tamir edilen telefon bomba gibi patladı
Daha Fazla Video Göster