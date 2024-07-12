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Yeni doğan bebeği çöp konteynırının yanına bıraktılar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 19:48
Avcılar’da çöp konteynırı yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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