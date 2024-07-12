Yeni doğan bebeği çöp konteynırının yanına bıraktılar!

Avcılar’da çöp konteynırı yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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