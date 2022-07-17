17 Temmuz 2022, Pazar
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Yeni canlı keşfedildi! Uzunluğu 2 metre... Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı canlı (Sea Pen)
Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yürütülen çalışmada yeni bir canlı türü keşfedildi. Dokunaç sistemiyle gezen yaklaşık 2 metrelik canlıya Sea Pen adı verildi.