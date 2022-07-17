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Yeni canlı keşfedildi! Uzunluğu 2 metre... Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı canlı (Sea Pen)

A Haber
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Giriş: 17.07.2022 10:30
Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yürütülen çalışmada yeni bir canlı türü keşfedildi. Dokunaç sistemiyle gezen yaklaşık 2 metrelik canlıya Sea Pen adı verildi.
Yeni canlı keşfedildi YENİ CANLI KEŞFEDİLDİ

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Yeni canlı keşfedildi
Yeni canlı keşfedildi
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