Yeni bitki türü keşfedildi: Bitkiye hayatını kaybeden öğretim üyesinin adı verildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet tarafından Tunceli'nin Pülümür ilçesinde halk arasında 'emzik otu, emcek, mıjmıjok' gibi adlarla bilinen ve bilimsel adı Onosma olan cinse ait yeni bir bitki türü keşfedildi. Yeni türe, 'Pülümür emceği' adı verilirken, bilimsel ismi de 2023'te hayatını kaybeden Prof. Dr. Zafer Kaya'ya ithafen 'Onosma zaferkayae' oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN