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Yeni bitki türü keşfedildi: Bitkiye hayatını kaybeden öğretim üyesinin adı verildi

Yeni bitki türü keşfedildi: Bitkiye hayatını kaybeden öğretim üyesinin adı verildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 12:22
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet tarafından Tunceli'nin Pülümür ilçesinde halk arasında 'emzik otu, emcek, mıjmıjok' gibi adlarla bilinen ve bilimsel adı Onosma olan cinse ait yeni bir bitki türü keşfedildi. Yeni türe, 'Pülümür emceği' adı verilirken, bilimsel ismi de 2023'te hayatını kaybeden Prof. Dr. Zafer Kaya'ya ithafen 'Onosma zaferkayae' oldu.
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Yeni bitki türü keşfedildi: Bitkiye hayatını kaybeden öğretim üyesinin adı verildi
Yeni bitki türü keşfedildi!
Yeni bitki türü keşfedildi!
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