Yemek yerken ve dişlerini fırçalarken bile yapabiliyor! İlginç rekor denemesi: Yalnızca uyurken yapamıyorum

Brezilyalı top cambazı Ricardo Neves, tam 48 saat boyunca hiç düşürmeden top sektirmeyi deneyecek. Daha önce 34 saat 5 dakika boyunca sektirmeyi başaran Neves, rekor denemesinde oldukça da iddialı.

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