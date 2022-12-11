11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yemek yerken ve dişlerini fırçalarken bile yapabiliyor! İlginç rekor denemesi: Yalnızca uyurken yapamıyorum

Yemek yerken ve dişlerini fırçalarken bile yapabiliyor! İlginç rekor denemesi: Yalnızca uyurken yapamıyorum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2022 11:27
Brezilyalı top cambazı Ricardo Neves, tam 48 saat boyunca hiç düşürmeden top sektirmeyi deneyecek. Daha önce 34 saat 5 dakika boyunca sektirmeyi başaran Neves, rekor denemesinde oldukça da iddialı.
Yalnızca uyurken yapamıyor! Rekor... YALNIZCA UYURKEN YAPAMIYOR! REKOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehir genelinde doğal gaz kesildi!
Şehir genelinde doğal gaz kesildi!
Dev piton 5 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Dev piton 5 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Yalnızca uyurken yapamıyor! Rekor...
Yalnızca uyurken yapamıyor! Rekor...
Tesadüfen buldular! Gözlerine inanamadılar
Tesadüfen buldular! Gözlerine inanamadılar
Asgari ücrette son durum
Asgari ücrette son durum
150 yıldır dönüyor
150 yıldır dönüyor
Meteoroloji’den lodos uyarısı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
A Haber için gurur günü!
A Haber için gurur günü!
İngiliz adasında patlama
İngiliz adasında patlama
Sakarya’da büyük yangın!
Sakarya'da büyük yangın!
Katarakt ameliyatı kör etti iddiası!
"Katarakt ameliyatı kör etti" iddiası!
Sakarya’da mobilya atölyesinde yangın
Sakarya'da mobilya atölyesinde yangın
Daha Fazla Video Göster