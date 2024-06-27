27 Haziran 2024, Perşembe
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Yemek masasının altında yaşama tutunan depremzede Ali, protez bacağıyla ekmek parasını kazanıyor
Hatay'da eşi ve çocuğuyla enkazda kalan Ali Şabanoğlu, 52 saatlik mücadelenin ardından yaşama tutunmayı başardı. Asrın felaketi sonrası bacağı ampute edilen Şabanoğlu, 23 yıldır sürdürdüğü mesleğine protez bacağıyla geri dönerek hayata tutundu.