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Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenleme! Yemek kartı ile market alışverişi dönemi bitiyor

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 13:49
Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık 2022 itibariyle yeni dönem başladı. Yemek kartları artık market alışverişinde kullanılamayacak. A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yasemin Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenleme
Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenleme
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