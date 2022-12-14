Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenleme! Yemek kartı ile market alışverişi dönemi bitiyor

Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık 2022 itibariyle yeni dönem başladı. Yemek kartları artık market alışverişinde kullanılamayacak. A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yasemin Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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