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Yemek için dövüştüler! Bakın yemek kavgasının kazananı kim oldu…

İHA
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Giriş: 19.06.2023 09:00
Erzincan'da görenleri hayrete düşüren anlar kayda geçti. Tilki ile kedinin yemek kavgası vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bakın kavganın kazananı kim oldu…
Tilki ile kedi karşı karşıya! Kazanan... TİLKİ İLE KEDİ KARŞI KARŞIYA! KAZANAN...

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Yemek için dövüştüler! Kazanan...
Yemek için dövüştüler! Kazanan...
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