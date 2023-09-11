11 Eylül 2023, Pazartesi
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Yeğenlerini kurşuna dizmişti! Cani amcaya dev operasyon
İstanbul Sultanbeyli'de yeğenlerinin içinde olduğu otomobile kurşun yağdıran Kasım Bulut, 30 yaşındaki İsmail Hakkı Bulut'u öldürdü. Diğer yeğeni Resul Bulut'u da yaralayan cani amca, saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.