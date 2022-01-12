12 Ocak 2022, Çarşamba
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Yedinci kattan düşen Sedefnur hakkında yeni gelişme! Hayati tehlikesi devam ediyor mu?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru arkadaşıyla birlikte misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan ve ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.