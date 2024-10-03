03 Ekim 2024, Perşembe
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Yediğiniz gerçekten et miydi? Hileli ürünler listesi Tarım Bakanlığı sitesinde
Vicdansızların kirli tezgahını, tarım ve orman bakanlığı bozdu! Hileli gıda listesi yayınlandı ve bazı markalar ile ürünleri deşifre oldu! Sahtekarların yaptıklarını, gıdaların içinde kullandıklarını duyunca, gerçekten inanamayacaksınız. Özellikle, et ve et ürünlerinde! Ve işin en üzücü kısmı da tüketicinin gerçeğini ayırt etmesi çok zor.