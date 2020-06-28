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Yediemin otoparkı çöplüğe döndü! Sayı her geçen gün artıyor |Video

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Giriş: 28.06.2020 09:02
Güncelleme:28.06.2020 09:19
Ceza kesilen, kaza yaptıktan sonra yediemin otoparkına çekilen motosikletler otoparkı çöplüğe çevirdi. Peki neden kimse almıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul Ataşehir’de bulunan yediemin otoparkından detayları aktardı. Otopark yetkilileri sayının her geçen gün artmasından şikayetçi.

Ceza kesilen, kaza yaptıktan sonra yediemin otoparkına çekilen motosikletler otoparkı çöplüğe çevirdi. Peki neden kimse almıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul Ataşehir'de bulunan yediemin otoparkından detayları aktardı. Otopark yetkilileri sayının her geçen gün artmasından şikayetçi.

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