Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Giriş: 04.10.2025 10:35
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hafif ticari bir araçtaki stepne içine gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
