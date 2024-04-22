Yazlığına girdiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı. İddialara göre hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi.

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