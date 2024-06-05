Yazın serinlemenin en lezzetli yolu! Serinleten lezzet çilekli dondurma

Yaz mevsimine merhaba dediğimiz bu günlerde sıcaklar da kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bunaltan sıcaklarda serinlemek için keyifli ve lezzetli yollar da var. İşte yaza özel ferahlatan ve de düşük kalorili tarifler.

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