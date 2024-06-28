Yazdı, yönetti ve oynadı! “Soyuldum” oyunun polis bozdu

Antalya'da bir kadın polisi arayıp eve gide kargocu tarafından darp edildiğini ve altınlarını çaldığını söyledi. Olayı araştıran polis Oscarlık performans sergileyen kadının yalanını ortaya çıkardı.

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