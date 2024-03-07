Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul'da 17 yaşındaki genç, emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden 5 kişiye çarptı. Kazada bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından ehliyetsiz oğlunu yurt dışına kaçıran anne ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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