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Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 10:31
İstanbul'da 17 yaşındaki genç, emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden 5 kişiye çarptı. Kazada bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından ehliyetsiz oğlunu yurt dışına kaçıran anne ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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