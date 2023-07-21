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Yaz mevsimde sıvı tüketimi uyarısı! Yaz sıcaklarında sıvı tüketimini artırın

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 15:09
Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde. Aşırı sıcaklarda özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmeli. Konun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Tuğba Erdoğan anlattı.
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