11 Temmuz 2024, Perşembe
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Yaz ishaline dikkat! "Yaz ishali ölüme yol açabilir"
Havaların ısınması ve yeterince dikkat edilmeyen besin hijyeni, yaz ishali vakalarında önemli bir artışa neden oldu. Acil servisler son bir haftadır hasta akınıyla karşı karşıya. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener yaz islahinin eylül ayına doğru etkisini kaybedeceğini vurguladı. İşte Şener’in açıklamaları…