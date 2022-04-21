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Yaz aylarının korkulu rüyası kene! Uzmanlardan hayati uyarı: Sigara basmayın, kolonya dökmeyin

İHA
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Giriş: 21.04.2022 16:43
Yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen kene tutulmalarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Öney, "Özellikle sigara bastırmak, kolonya dökmek gibi alışkanlıklarımız var. Bunlar keneyi kasar ve ifrazatını vücuda olduğu gibi boşaltır" dedi.
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