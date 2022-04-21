21 Nisan 2022, Perşembe
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Yaz aylarının korkulu rüyası kene! Uzmanlardan hayati uyarı: Sigara basmayın, kolonya dökmeyin
Yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen kene tutulmalarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Öney, "Özellikle sigara bastırmak, kolonya dökmek gibi alışkanlıklarımız var. Bunlar keneyi kasar ve ifrazatını vücuda olduğu gibi boşaltır" dedi.