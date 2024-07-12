12 Temmuz 2024, Cuma
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Yaz aylarının kabus hastalığı: Mide gribi! Kusma, ateş, ishal gibi belirtilere dikkat
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, Gastroenterit vakalarında önemli bir artış oldu. 'Mide gribi' olarak da adlandırılan Gastroenterit genellikle ishal, kusma, mide krampları ve ateş gibi belirtilerle seyreden bir enfeksiyon. Peki nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...