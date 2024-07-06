Yaz aylarında kene sokmasına dikkat! Uzmanı uyardı: Kene sokmasına karşı vücut kontrolü yapmak çok önemli

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piknik yapanlar ve açık alanda çalışanlar için keneler risk oluşturmaya başladı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, “Yaz aylarında kene sokması vakaları çok daha fazla görülmekte. Açık alanlarda gezdikten ve doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli” dedi.

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