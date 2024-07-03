Yaz ayının gelmesiyle motorcular yola çıktı! Motorcular trafikte neye dikkat etmeli?

Bireysel tercihlerden, sosyal ihtiyaçlara birçok kişinin tercihi motosiklet kullanımından yana oluyor. Öyle ki, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyonu geçti. Peki motosiklet kullanırken nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş nasıl olmalı? İşte tüm detaylar…

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