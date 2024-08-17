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Yaylada yaşam nasıl?

Yaylada yaşam nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 16:20
Erzurum'un Narman ilçesinde yaylaya çıkanlar, doğal ürünler yapılıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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