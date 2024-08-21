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Yayla evinde sır olay! Neden kundaklandı?

Yayla evinde sır olay! Neden kundaklandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 15:57
Trabzon'da yayla evinde çıkan yangında üç kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltılar da var.
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Yayla evinde sır olay! Neden kundaklandı?
Yayla evinde sır olay! Neden kundaklandı?
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