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Yayaya çarptı olay yerinden firar etti! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 04.05.2023 12:18
Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçen kadına çarpan sürücü olay yerini terk etti. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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