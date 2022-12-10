Yayalar trafik kurallarını neden ihlal ediyor? Yayalara ceza yazılabiliyor mu?

Trafik ışıklarına uymayan sürücülere hem para cezası veriliyor, hem de ehliyet puanları düşürülüyor. Aslında yayalar için de aynı kural geçerli. Fakat bu kurala pek uyulmuyor. A Haber muhabiri Murat Dada ve kameraman Murat Deniz, sokağa çıktı, yayaların kural ihlallerini görüntüledi. Ortaya renkli görüntüler de çıktı.

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