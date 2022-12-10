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Yayalar trafik kurallarını neden ihlal ediyor? Yayalara ceza yazılabiliyor mu?

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 16:44
Güncelleme:10.12.2022 16:46
Trafik ışıklarına uymayan sürücülere hem para cezası veriliyor, hem de ehliyet puanları düşürülüyor. Aslında yayalar için de aynı kural geçerli. Fakat bu kurala pek uyulmuyor. A Haber muhabiri Murat Dada ve kameraman Murat Deniz, sokağa çıktı, yayaların kural ihlallerini görüntüledi. Ortaya renkli görüntüler de çıktı.
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Yayalar trafik kurallarını neden ihlal ediyor?
Yayalar trafik kurallarını neden ihlal ediyor?
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