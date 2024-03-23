23 Mart 2024, Cumartesi
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Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı; olay kamerada
Nevşehir’de V.S.'nin (32) yoldan geçen bir otomobilin üzerine atlayıp trafik kazası süsü verdiği olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde V.S.'nin bir süre yerde attıktan sonra polis ekipleri görünce ,bir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.