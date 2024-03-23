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Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı; olay kamerada

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Giriş: 23.03.2024 17:12
Güncelleme:23.03.2024 17:13
Nevşehir’de V.S.'nin (32) yoldan geçen bir otomobilin üzerine atlayıp trafik kazası süsü verdiği olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde V.S.'nin bir süre yerde attıktan sonra polis ekipleri görünce ,bir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.
Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı
Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı
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