Yaya yolunda bekleyen kişi otomobilin üzerine atladı; olay kamerada

Nevşehir’de V.S.'nin (32) yoldan geçen bir otomobilin üzerine atlayıp trafik kazası süsü verdiği olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde V.S.'nin bir süre yerde attıktan sonra polis ekipleri görünce ,bir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.