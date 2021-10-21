21 Ekim 2021, Perşembe
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Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: “Değerli öküz aracını düzgün yere park et”
İnegöl’de duyarsız sürücülerin yaptığı hatalı parklar tepkilere neden olurken son olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya yolu üzerine park eden araca bir vatandaştan afişli tepki geldi. Hatalı park eden aracın camına A4 kâğıdı ile “Değerli öküz aracını düzgün yere park et” yazısı yazılarak şoför kapısının camına asıldı. Tepki yazısını kimin astığı merak konusu oldu.