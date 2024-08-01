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Yaya üst geçidi yerine caddeden geçmek isterken canından oldu

Yaya üst geçidi yerine caddeden geçmek isterken canından oldu

İHA
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Giriş: 01.08.2024 15:25
Konya’da yakındaki yaya üst geçidini kullanmayarak caddeden karşıya geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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