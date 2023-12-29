29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaya geçidinde akılalmaz kaza!

Yaya geçidinde akılalmaz kaza!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 16:41
İstanbul Kadıköy'de akılalmaz bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın metrelerce savrulurken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tapuda dublörlü satışa suçüstü!
Tapuda dublörlü satışa suçüstü!
İstanbul’da yol verme kavgası!
İstanbul’da yol verme kavgası!
Yaya geçidinde akılalmaz kaza!
Yaya geçidinde akılalmaz kaza!
Vatandaşın İBB çilesi bitmiyor!
Vatandaşın İBB çilesi bitmiyor!
DASK’ta asgari prim tutarı arttı
DASK'ta asgari prim tutarı arttı
Yağışlar barajları doldurdu!
Yağışlar barajları doldurdu!
Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar
Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar
Liseliler sokak ortasında birbirine girdi
Liseliler sokak ortasında birbirine girdi
Üstgeçit ihmali ölüme yol açtı!
Üstgeçit ihmali ölüme yol açtı!
Hakkari’de heyelan: 3 yaralı!
Hakkari’de heyelan: 3 yaralı!
11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu!
11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu!
Bursa’da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Bursa'da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Daha Fazla Video Göster