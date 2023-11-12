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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yıldırımın düşme anı kamerada

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Giriş: 12.11.2023 11:50
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle aydınlanan köprü ilgi çekici görüntülere sahne oldu.
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