Yavrusunu emziren anne ayı böyle görüntülendi

Artvin’de yavrularını korumak için çok saldırgan davranışlar sergileyen anne ayıların, bu görüntüleri yürekleri ısıttı. Sarp arazide gezinti yapan anne ayı bir taşın üstüne oturarak yavrusunu emzirmeye başladı. O sırada dronu fark eden ayı ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

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