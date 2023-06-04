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Yavrusunu emziren anne ayı böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 04.06.2023 15:30
Artvin’de yavrularını korumak için çok saldırgan davranışlar sergileyen anne ayıların, bu görüntüleri yürekleri ısıttı. Sarp arazide gezinti yapan anne ayı bir taşın üstüne oturarak yavrusunu emzirmeye başladı. O sırada dronu fark eden ayı ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.
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